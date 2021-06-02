حوادث
إحباط تهريب أطنان من المخدرات
وجهت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الدريوش، في ساعة مبكرة، من صباح الأحد الماضي، ضربة جديدة لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات. وتمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بتنسيق مع عناصر مختلف المراكز الترابية، خاصة بتمسمان ودار الكبداني بالإقليم ذاته، من حجز سيارة من نوع “مرسيدس سبرينتر”، بعد مطاردة محكمةأكمل القراءة »
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