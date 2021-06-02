مجتمع
مشروع تصميم تهيئة الحسيمة يثير جدلا
أغضب مشروع تغيير تصميم التهيئة الحضرية للحسيمة، فعاليات سياسية وحقوقية ومواطنين، اعتبروا أنفسهم متضررين. واعترض مستشارون جماعيون على تغيير التصميم، مؤكدين أن المشروع يحرم مواطنين من الاستفادة من عقاراتهم وأراضيهم، التي أدرجها المشروع الجديد، ضمن خانة الممنوعة البناء، أو المهددة بانجراف التربة، أو الفيضانات أومناطق خضراء. وبدأ مهتمون وفعاليات المجتمعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل