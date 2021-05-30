ابن جرير .. إبرام شراكة لتطوير التطهير المستدام بالوسط القروي

جرى أمس السبت، بمقر عمالة إقليم الرحامنة بابن جرير، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تطوير حلول مستدامة للتطهير السائل، إيكولوجية وملائمة للعالم القروي المتسم بندرة المياه.

وتتوخى هذه الاتفاقية، الموقعة من قبل عامل الإقليم عزيز بوينيان، ورئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، خالد العرايشي، وممثل مؤسسة “اقتصاد أخضر وأزرق للمرأة القروية” (GROWF)، محمد بواتو، تحسين ظروف عيش سكان الدواوير وتلاميذ المدارس بمنطقة البحيرة (30 ألف مستفيد)، من خلال تطوير حلول التطهير السائل المستدام وتقليل تلوث المياه الجوفية للبحيرة.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي تستهدف ثلاث جماعات قروية بالإقليم (انزالت لعظم، المحرة وأولاد إملول)، تحدد الأطراف الموقعة الثلاثة، بشكل مشترك، المشاريع ومخطط العمل لإنجاز دراسات أولية وتوفير التمويل. ويهم المخطط مشاريع مرتبطة بتطوير حلول مستدامة للتطهير السائل بالقرى والمؤسسات التعليمية القروية الأولية والابتدائية، وإعادة استخدام المياه العادمة لأهداف بيئية أو زراعية، وإحداث فرق مهن الصيانة والخدمات القروية للتطهير عن طريق جمعيات خدماتية أو مقاولات.

وتلتزم الأطراف الموقعة بإنجاز جماعي لإعمال الاستكشاف وتحديد موارد تمويل المشاريع، ومباشرة الدراسات والأبحاث لتطوير حلول مبتكرة للتطهير السائل، والتدرج في مشروع التطهير السائل المستدام في إطار مخطط استثمار وصياغة اتفاقيات خاصة لتنزيل المشاريع.

واتفقت الأطراف الموقعة على إحداث لجنة قيادة يرأسها عامل الإقليم، تعنى باتخاذ قرار التخطيط وتنزيل برنامج المخطط، واحترام مقتضيات الاتفاقية، وإرساء آلية للتتبع والتقييم نصف المرحلي والنهائي، واعتماد الشراكات، وكذا لجنة للتتبع والتنفيذ تسهر على تقييم وإنجاز مختلف المشاريع المنجزة وإعداد تقارير سنوية حول المشاريع.