الملك يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس ميلانوفيتش بالصحة والسعادة، وللشعب الكرواتي بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل توطيد علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين بلدينا، وتعزيز التعاون المغربي الكرواتي ليشمل آفاقا أوسع، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.