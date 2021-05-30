تنظيم حملتين طبيتين لإزالة “الجلالة” بأزيلال

نظمت مندوبية وزارة الصحة بأزيلال على مدار الأيام الثلاثة الماضية حملتين طبيتين في طب العيون وإزالة الجلالة.

وشارك في هذه الحملتين 54 طبيبا وممرضا واستفاد منها أزيد من 800 مواطن ومواطنة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة وعمالة إقليم أزيلال.

وقد نظمت العملية الأولى بالمستشفى الإقليمي بأزيلال بشراكة مع مؤسسة الشيخ زايد بالرباط والجمعية المغربية الطبية للتضامن (AMMS)، أما العملية الثانية التي احتضنها مستشفى القرب بدمنات، فقد نظمت بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بمراكش.

وشملت الحملتان كشوفات طبية متخصصة في طب العيون، وعمليات جراحية للمياه البيضاء والكشف عن ڤيروس كوڤيد-19، كما شارك فيها 14 من الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات و 36 إطارا واطباء اختصاصيين بمؤسسة الشيخ زايد والجمعية المغربية الطبية للتضامن و 4 اطباء العيون بجمعية الأطباء الداخليين بمراكش.

هكذا تم إجراء 500 كشف في طب العيون بالمستشفى الإقليمي بأزيلال و149 كشف في طب العيون بمستشفى القرب بدمنات منها أزيد من 160 عملية جراحية لإزالة “الجلالة”، استفاد منها 809 شخصا. كما استفاد 525 شخصا من كشوفات خاصة بسارس كوڤ-2 بازيلال و 116 بدمنات.