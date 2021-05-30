بني ملال- خنيفرة… 11 ألف مترشحا “حرا” اجتازوا امتحان الباكالوريا

اجتاز 10821 مترشحة ومترشحا من فئة الأحرار اختبارات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2021 بجهة بني ملال خنيفرة. ووفق بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فقد جرت الامتحانات في أجواء تربوية جيدة وفي احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها الأكاديمية، والمديريات الإقليمية التابعة لها، لضمان السلامة الصحية للمترشحات والمترشحين والأطر الإدارية والتربوية المشرفة على الامتحانات.

وجرت الامتحانات الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة إلى أمس (السبت) بالنسبة لشعبتي الاقتصاد والتدبير المحاسباتي.

وقد اجتاز هذه الامتحانات 10821 مترشحة ومترشحا من فئة الأحرار على مستوى 68 مركزا للامتحان، بفضاءات 1156 قاعة امتحان باعتماد 10 مترشحات ومترشحين كحد أقصى ضمانا للتباعد المكاني بين المترشحين، مع اعتماد 6 قاعات رياضية مغطاة.

وبالنسبة لتوزيع المترشحين الأحرار حسب المديريات الإقليمية، فقد بلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد “للمترشحين الأحرار” لنيل شهادة البكالوريا 2021 بالمديرية الإقليمية بخريبكة 3126، وبمديرية بني ملال 2585، وبمديرية أزيلال 1971، وبمديرية الفقيه بن صالح 1449، في حين تم تسجيل 1690 مترشحة ومترشح بالمديرية الإقليمية بخنيفرة.

يذكر أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين المتمدرسين ستجرى باعتماد نظام الأقطاب، وذلك في 31 ماي و01 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، و3 و4 يونيو 2021 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، وفق التدابير الاحترازية والوقائية نفسها. فيما ستجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد للمترشحين المتمدرسين والأحرار أيام 08 و09 و10 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، و11 و12 يونيو 2021 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.