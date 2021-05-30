تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية

حبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بتصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة.

وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في بيان، “إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

وأكد الامين العام المساعد على أن تبني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالحه مقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة الثلاثين للمجلس تحت عنوان “الحالة الخطيرة لحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، إنما يعبر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ودعم حقوقه المشروعة.

وأبرز أن الموقف يعكس “حالة الغضب واستياء المجتمع الدولي من تردي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان .

كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل، للالتزام بعدم عرقلة عملها والإنصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإحترام إرادة المجتمع الدولي.