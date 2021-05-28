الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “بمناسبة العيد الوطني لجورجيا، يطيب لي أن أبعث إليكن بأخلص التهاني وأصدق المتمنيات لكن بموفور الصحة والسعادة ولشعبكن الصديق بمزيد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن من أجل إثراء العلاقات المغربية – الجورجية في مختلف المجالات، وتطويرها بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة”.