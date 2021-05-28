اعتراف جديد بجهود الملك لحماية المقدسات في القدس الشريف

ثمنت جمعية (الأمبودسمان ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي) الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف.

وأوضح بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة، الأربعاء، أن الجمعية دعت كذلك، في بيان لها، المنتظم الدولي والمنظمات الدولية، وهيآت حقوق الإنسان، وأمناء المظالم إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما يقع في الأراضي الفلسطينية. وذكر المصدر ذاته أن هذا البيان أتى عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد الاثنين الماضي، عبر تقنية التناظر المرئي، والذي شارك فيه الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة.