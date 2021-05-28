البطولة الوطنية للكرة الحديدية بأكادير

تنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة الحديدية، (السبت) و(الأحد)، البطولة الوطنية بأكادير، بمشاركة 28 فريق من مختلف العصب.

ويشارك في البطولة نادي أصدقاء بوزكورة صاحب الرتبة الثالثة في النسخة الماضية وأكثر الأندية تتويجا في ست سنوات الأخيرة.

وأكد أحمد الصفري، البطل العالمي السابق، ورئيس نادي أصدقاء بوزكورة، أن هذه البطولة تشكل مناسبة للوقوف على مدى تطور هذه الرياضة بفضل المجهودات، التي ما فتئت تقوم بها الجامعة، برئاسة خالد المنصوري.

وكشف الصفري في حديث ل”الصباح”، أن الفريق المكون من الثلاثي محمد ماهر وأمين بوتة ومنير عراش، والذي يشرف على تدريبه خالد شنوف، سيحاول انتزاع بطولة هذه الموسم، بعدما أضاعها الموسم الماضي، وختم ” في ظل التحولات التي تشهدها هذه الرياضة، في السنوات الأخيرة، ورغم الجائحة، سنحاول إبراز بعض النجوم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وتأكيد أن المغرب سيظل دائما رائدا عربيا وقاريا في هذه اللعبة.

يشار إلى أن البطولة من تنظيم نادي لازا بأكادير، المنضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية.

نور الدين الكرف