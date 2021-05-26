البطولة الوطنية… الوداد يتفوق على ضيفه المغرب الفاسي

تفوق فريق الوداد الرياضي على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين للاشيء في اللقاء الذي جمعهما ، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ، برسم الدورة ال 20 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي الوداد الرياضي كل من مؤيد اللافي (د 50)، ومحمد أوناجم (د 82).

وواصل فريق الوداد الرياضي ، عقب هذا الفوز ، تصدره لسبورة الترتيب برصيد 37 نقطة، فيما ظل فريق المغرب الفاسي في المركز الحادي عشر بمجموع 22 نقطة .