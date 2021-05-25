البيضاء… إطلاق برنامج للتوعية بالمحافظة على البيئة

أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” عن إطلاق برنامج، “أيام الخميس النظيفة”،” JEUDIS PROPRES” الذي يعنى بالتحسيس والتوعية بالمحافظة على المجال البيئي.

وذكر بلاغ للشركة، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها “الدار البيضاء للبيئة” بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة المدينة لدى ساكنتها.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا البرنامج منصوص عليه في بنود عقد التدبير المفوض الذي يجمع بين جماعة الدار البيضاء وشركتي ARMA و AVERDA الموكول لهما بهذه المهمة، وذلك بغية إذكاء الوعي الجماعي بإشكالية النظافة وتدبير النفايات.

ويتضمن هذا البرنامج سلسلة من عمليات التوعية الموضوعاتية التي تنظم كل يوم خميس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء على مستوى النفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء.

وستتم في كل محطة على مستوى مقاطعتين، تعبئة 32 منشطا اجتماعيا لدى الشركات المفوضة وذلك بمعدل 16 منشط لكل مقاطعة.

وفي هذا السياق، تم تحديد موعد الدورة التاسعة عشرة من “ايام الخميس النظيفة” يوم الخميس 27 ماي الجاري بسوق بيع الفواكه والخضروات بالجملة. وتنخرط في هذه العملية كل من شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” وإدارة سوق الفواكه والخضروات بالجملة وجمعيات التجار وشركة التدبير المفوض ARMA، حيث تستهدف بالأساس الوكلاء والتجار وأصحاب النقل وكذا الباعة المتجولين.

ويتوخى من هذا الالتفاتة توعية مستخدمي الفضاء بالحاجة إلى التعاون معا والمشاركة في الحفاظ على الموقع، وتشجيع التجار على استخدام حاويات النفايات، وإشراك أصحاب النقل والباعة المتجولين في عملية نظافة السوق وإرساء الممارسات الفضلى للمحافظة على نظافة المكان مع تزويده بالموارد البشرية والتقنية اللازمة.

(ومع)