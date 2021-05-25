أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الأربعاء من جريدة الصباح

“مدريد تجمد التنسيق الأمني مع الرباط”… “”ديستي” تسقط ذئبين منفردين”… “تراجع مبيعات العقار”… “فواتير مزورة في ملفات “انطلاقة”… “التامك يطارد “خفافيش الظلام”… “إنستغرام” و”سناب”… نخاسة رقمية”… “مفتشية الأمن تسقط ضباطا مرتشين”… “البرمجة تشعل الغضب من جديد”… “أمريكا تطلق رصاصة الرحمة على الأولمبياد”… روبورتاج “سبتة بعد الاجتياح… عنصرية واعتداءات”… ملف بعنوان “ملتمس الرقابة… سيف على رقبة العثماني”… حوار بعنوان “الشنتوف: أبعدوا المسؤولين عن التفتيش الجهوي!”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة في عدد غد الأربعاء من جريدة الصباح.