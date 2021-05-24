مندوبية السجون: الحالة الصحية للمعتقل (س.ر) عادية

ردا على ما يتم الترويج له بالمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ر)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

– تؤكد إدارة المؤسسة أن الحالة الصحية للسجين المذكور عادية، وبأن الأخبار التي يتم ترويجها من طرف بعض الجهات كونه “يحتضر” و”مشرف على الموت” و”غير قادر على الحركة” كلها لا أساس لها من الصحة. وقد استقبل المعني بالأمر صباح يومه الاثنين محامين عن هيأة دفاعه حيث توجه إلى قاعة المخابرة مشيا على قدميه، كما سبق له أن استفاد من زيارة أعضاء عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون في ثلاث مناسبات كان آخرها بتاريخ 21 ماي 2021. وقد حاولت هذه الأطراف بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسة والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج ثنيه عن مواصلة “إضرابه عن الطعام” لما قد يكون له من آثار سلبية على صحته، غير أنه رفض ذلك مصرا على مواصلة “إضرابه عن الطعام”.

– وقد تم بتاريخ 19/05/2021 إخراج المعني بالأمر إلى المستشفى الجامعي ابن رشد حيث استفاد من مجموعة من الفحوصات الطبية وأجريت له تحاليل مخبرية، تبين من خلالها أن حالته الصحية عادية، كما أن إدارة المؤسسة السجنية تخضعه بشكل يومي للمراقبة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تحرص على تمتيعه بكل حقوقه المكفولة قانونا بما فيها الاستفادة من الحق في الفسحة.