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الرياضة

ملياران لإعداد الأبطال للأولمبياد

منذ 25 ثانية
خصصت اللجنة الأولمبية الوطنية أزيد من مليارين و260 مليون سنتيم، ميزانية لإعداد الأبطال المغاربة في مختلف الرياضات، المؤهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقرر إقامتها في يوليوز وغشت المقبلين. وكشف التقرير المالي للجنة الأولمبية الذي أعلنت عنه في جمعها العام أول أمس (الأربعاء)، أنه إلى حدود دجنبر الماضي، صرفت اللجنةأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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