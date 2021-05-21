الرياضة
ملياران لإعداد الأبطال للأولمبياد
خصصت اللجنة الأولمبية الوطنية أزيد من مليارين و260 مليون سنتيم، ميزانية لإعداد الأبطال المغاربة في مختلف الرياضات، المؤهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقرر إقامتها في يوليوز وغشت المقبلين. وكشف التقرير المالي للجنة الأولمبية الذي أعلنت عنه في جمعها العام أول أمس (الأربعاء)، أنه إلى حدود دجنبر الماضي، صرفت اللجنةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.