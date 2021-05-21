حوادث
״السورسي״ لـ ״ليلى״ في قضية الخيانة
المحكمة أقرت بمشاركتها في الجريمة التي يغيب عنها الفاعل الأصلي شهران حبسا موقوف التنفيذ، العقوبة التي أصدرتها الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، في قضية الخيانة الزوجية التي تتابع فيها (ل. ص)، أو ما أضحى يعرف بقضية ليلى والمحامي. الحكم الصادر، زوال أول أمس (الأربعاء)، قضى ببراءتها من أجلأكمل القراءة »
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