حوادث
فيديوهات تطيح بذوي سوابق
أوقعت فيديوهات متداولة فيسبوكيا وعبر تقنية «واتساب»، بمطلوبين للعدالة بفاس في قضيتي ضرب وجرح بالسلاح وسرقة من داخل سيارة، لهما سوابق متعددة، بعدما أوقفتهما المصلحة الولائية للشرطة القضائية في إطار التفاعل مع ما يتم تداوله من فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي. وتنقلت فرقة أمنية خاصة لمحاربة العصابات إلى مركز تيسة بإقليمأكمل القراءة »
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