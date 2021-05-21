خاص
“الماص”… قاطرة التنمية الرياضية
برامج رياضية مهيكلة وبنيات تحتية تعيد العاصمة العلمية إلى الواجهة انخرطت فاس في إستراتيجية النهوض بالقطاع الرياضي، منذ تسعينات القرن الماضي، من خلال إيلاء الأهمية القصوى للمنشآت والبنيات التحتية الرياضية. ولم تنتظر فاس طويلا لتقطف ثمار المجهودات المبذولة، من قبل وزارة الشباب والرياضة والسلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة، من أجل إعادةأكمل القراءة »
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