خاص
المهرجانات… متى يعود الوصال؟
الجائحة أوقفت الحركة في مدينة تعد موطن تلاقح الثقافات والحضارات تنتظر فاس وزوارها، من رواد المهرجانات، بشوق كبير، عودة الانتعاشة والحركية الثقافيتين المفقودتين، بعد التوقف الاضطراري بسبب كورونا. وتنتعش المدينة كثيرا، على مدار السنة، بفضل مهرجانات واحتفالات دينية وأنشطة ثقافية وفنية مختلفة ومتنوعة، فاق عددها المائة تظاهرة، وتتلون بكل ألوانأكمل القراءة »
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