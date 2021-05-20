ملف الصباح
“يوتوب” و”إنستغرام”… “الفلوس بالطوندونس”
“ستوريات” تافهة مقابل 5000 درهم و13 مليونا شهريا لرؤية مؤخرة وتتبع فضيحة تحولت “فيديوهات يوتوب» و»ستوريات إنستغرام»، إلى مهنة من لا مهنة له. بل أحيانا، يغادر البعض مهنته الحقيقية ليتخصص في هذه المهن الجديدة القائمة على “البوز» و»التوندونس»، لأنها تدر الكثير من المال على أصحابها، مقابل مجهود أقل. يكفي فقطأكمل القراءة »
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