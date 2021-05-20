وطنية
فرار وزراء العثماني من البرلمان
فر 24 وزيرا من البرلمان، خوفا من المحاسبة السياسية، واحتج البرلمانيون أغلبية ومعارضة، على الغياب الدائم لأعضاء الحكومة، الذين رفضوا مناقشة 200 مقترح قانوني، ما أثار غضب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الذي استشاط غضبا، وراسل رئيسهم سعد الدين العثماني، دون جدوى. واحتج البرلمانيون على رفض الوزراء المثول أمامهم فيأكمل القراءة »
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