الرياضة
الرياضة المدرسية
لفت انتباهي كثيرا توقيع مجموعة من اتفاقيات شراكة وتعاون للارتقاء بالرياضة المدرسية، من قبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. أولا، أن تطبيق خطة التطوير الشاملة للرياضة المدرسية، وتحسين أدائها، يتطلبان إرادة سياسية، وقوة اقتراحية لإعادة الروح إليها، بعد جمود وتراجعأكمل القراءة »
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