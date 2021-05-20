الأولى
خيرية إسلامية تسطو على عقارات أجانب
القضاء طردها من عمارتين بـ30 مليارا بنتهما في الثمانينات بموقع إستراتيجي بسطات ضربة موجعة وجهتها المحكمة الابتدائية بسطات، أخيرا، إلى مسؤولي الجمعية الخيرية الإسلامية، بإصدارها حكما يقضي بطرد الجمعية من احتلال عمارتين تقدر قيمتهما بأزيد من 30 مليارا، بنتهما خلال ثمانينات القرن الماضي فوق رسوم عقارية في ملكية أجانب كانواأكمل القراءة »
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