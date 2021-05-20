حوادث
30 سنة لقاتلي نديميهما بفاس
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الاثنين الماضي، بالتساوي 30 سنة سجنا نافذا على شابين في الثلاثينات من عمرهما، معتقلين بسجن بوركايز، بعدما قتلا نديميهما في جريمتين ونزاعين مختلفين بالمدينة، أحدهما عنف أيضا والدته واعتدى عليها بالضرب والجرح. وحكمت على «م. ز» ب15 سنة سجنا نافذا لأجل «الضرب والجرح العمديينأكمل القراءة »
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