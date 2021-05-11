حجز 836 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بتاونات

أسفرت عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال رمضان، على مستوى إقليم تاونات، عن حجز وإتلاف 836 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وتنفيذا لبرنامج عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الأساسية، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة منذ بداية رمضان بتنفيذ 35 عملية شملت أهم الأسواق الأسبوعية وكذا المراكز الحضرية والقروية المتواجدة بالإقليم.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، تمت، حسب بلاغ للعمالة، زيارة ما مجموعه 1080 محلا تجاريا موزعا على مختلف نقط البيع المتواجدة بالإقليم وأخذ 3 عينات من مختلف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك قصد إحالتها على مختبرات التحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتسجيل 3 مخالفات في مجال محاربة الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

كما قامت لجن المراقبة بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد السريعة التلف كالحليب ومشتقاته بالإضافة إلى احترام أسعار المواد الأساسية المقننة والكف النهائي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وجرت هذه العمليات في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الكتابة العامة للعمالة، بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الإقليم لضمان تموين الأسواق والمراكز التجارية ونقط البيع التابعة لمختلف جماعات الإقليم بالمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الأبرك لعام 1442 ه من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.

(ومع)