تطوان… تجديد اتفاقية للنهوض بثقافة حقوق الانسان

جددت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، اتفاقية شراكة لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان عن طريق استثمار الدعامات الفنية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، سلمى الطود، ومدير المعهد الوطني للفنون الجميلة، المهدي الزواق، إلى نشر الثقافة الحقوقية في المعهد والنهوض بها فكرا وممارسة، وحفز الطلبة على الإسهام عن طريق الفن، في إرساء قيم التسامح والمساواة واحترام الاختلاف ونبذ العنف.

كما تروم هذه الاتفاقية العمل على تطوير وتقوية كفايات وقدرات نادي حقوق الإنسان في شتى المجالات الحقوقية والتنظيم المشترك للتظاهرات والأنشطة واللقاءات الابداعية والفنية (ماراثون فني، مهرجانات للأشرطة المرسومة، النحت …) في مجال حقوق الإنسان.

في كلمة لها بالمناسبة، أكدت سلمى الطود على أن الاتفاقية، التي أبرمت لأول مرة في 2013، مكنت من تنفيذ العديد من الأنشطة التحسيسية والتوعوية، مبرزة أن تجديدها اليوم سيمكن من مواصلة التعاون المشترك وتضافر الجهود لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالاعتماد على الفن بجميع أشكاله.

وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على أن للفن دور محوري في تحقيق التغيير الايجابي عند الناشئة والشباب والمجتمع.

من جانبه، نوه المهدي الزواق بعملية تجديد توقيع هذه الاتفاقية وإحيائها للمضي قدما في مسار التحسيس بالقيم الحقوقية والإنسانية من خلال الفن عبر مختلف تعبيراته، مضيفا أن من شأنها تعزيز الإبداع ذي الصلة بحقوق الإنسان.

(ومع)