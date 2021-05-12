وطنية
شحنات جديدة من اللقاح في الطريق
من المتوقع أن يتوصل المغرب، بحر الأسبوع الجاري، بشحنات جديدة من اللقاح ضد “كورونا”، مقدمة من برنامج “كوفاكس”، التابع لمنظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة البلدان الفقيرة على الاستفادة من اللقاح. ويتعلق الأمر بمليوني جرعة من “سينوفارم” الصيني و600 ألف جرعة من “أسترازينيكا” البريطاني. وتمكن الجرعات الجديدة، المغرب، من الاستمرارأكمل القراءة »
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