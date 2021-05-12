الأولى
جثة متحللة تجر أمنيين للتحقيق
وجهت لهم اتهامات بالتقصير في تفتيش سيارة مختطف بالخميسات جرت جثة عثر عليها، أول أمس (الاثنين)، داخل سيارة، مسؤولين بدائرة أمنية مداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، إلى التحقيق والمساءلة الإدارية. وحجزت عناصر الأمن السيارة المعنية، منذ الخميس الماضي، وقطرتها إلى محيط المنطقة الأمنية وسط المدينة، دون أن تجري تفتيشا علىأكمل القراءة »
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