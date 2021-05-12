حوادث
اعتقال لصين بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، لصين نفذا سرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، في حق ضحاياهما بالشارع العام خاصة بحيي الزهور والمدينة الجديدة، وأحدهما استعمل دراجة نارية للتنقل السريع بين الأحياء بعد كل عملية ينفذها. ويتعلق الأمر بعشريني أوقفته عناصر المنطقة الأمنية الثانية بمسكنه بحي الزهور/أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.