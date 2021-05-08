وطنية
حجز وإتلاف 92 طنا من المواد الفاسدة
اللجن المختلطة المحلية للمراقبة رصدت 1410 مخالفات في الأسبوعين الأولين من رمضان رصدت اللجن المختلطة المحلية للمراقبة، التي يرأسها الولاة والعمال، 1410 مخالفات في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. وأوضحت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماعها أول أمس (الخميس)، أن من ضمن هذه المخالفاتأكمل القراءة »
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