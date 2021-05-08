ملف الصباح
الحجر ״يقتل״ رمضان بمدن الشمال
هيمن القرار الحكومي بفرض إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التنقل الليلي للمرة الثانية على التوالي طيلة شهر رمضان الأبرك، على الأجواء الروحانية والعائلية التي اعتاد سكان المدن الشمالية عيشها خلال هذا الشهر الفضيل، خاصة أنه أدى إلى تعليق صلاة التراويح في المساجد والزيارات العائلية والطقوس الدينية والاجتماعية، وفاقم من متاعب قطاعاتأكمل القراءة »
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