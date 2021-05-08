حوادث
المخدرات العائمة تستنفر الجيش
حجز كميات مهمة من الشيرا بين الناظور وشفشاون أجرت القوات المسلحة الملكية، التابعة لمراكز مراقبة السواحل، بشواطئ في شمال المملكة، عمليات تمشيط بنقط متفرقة على الساحل بين الناظور وشفشاون، لاقتفاء أثر مهربي المخدرات، ومنع عمليات التهريب التي يتم تحويل أماكن انطلاقتها بسبب تشديد الخناق على الشواطئ التي اعتاد المهربون اتخاذهاأكمل القراءة »
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