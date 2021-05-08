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الرياضة

منتخب الباراتايكووندو يستعد لبطولة إفريقيا

منذ 29 ثانية
أنهى المنتخب الوطني للباراتايكووندو معسكره التدريبي المغلق في أكادير، تحضيرا لبطولة إفريقيا، التي تحتضنها النيجر في يونيو المقبل. وقام لاعبو ومؤطرو المنتخب الوطني بزيارة إلى مركز تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة بأكدير أنزكان، التابع لجمعية السلام، حيث تفقدوا معظم مرافقه، قبل أن يعاينوا مختلف العروض والأنشطة، التي يزاولها الأشخاص ذووأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية
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