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أيت الطالب يحذر من طفرة فيروسية
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إنه بالرغم من التحكم في الحالة الوبائية، يساوره القلق بخصوص وجود طفرة فيروسية لوباء كورونا، ما يتطلب الحيطة والحذر، وتفادي الاختلاط لتجنب انتكاسة وبائية، يمكن أن تعصف بجهود المملكة، معلنا قرب تزود المملكة باللقاحات الضرورية. وأكد الوزير في جلسة محاسبته بمجلس المستشارين، مساء أولأكمل القراءة »
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