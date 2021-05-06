اذاعة وتلفزيون
مطالب بإدراج الموسيقى الأندلسية بالتلفزة
مراسلات وجهت للعرايشي لإعادة الاعتبار وتخصيص فقرات لها وجه فنانو وهواة الموسيقى الأندلسية، مراسلات عديدة لفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يطالبون فيها بإدراج فقرات من الموسيقى الأندلسية بالتلفزة. وفوجئت جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب، مرة أخرى، بإقصاء الموسيقى الأندلسية من برمجة القنوات المغربية. وأوضحت الجمعية في مراسلتهاأكمل القراءة »
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