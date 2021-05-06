وطنية
افتحاص التمويل الخارجي للجمعيات
تشديد المراقبة بهدف مكافحة «تبييض» الأموال وتمويل الإرهاب لم يعد مسموحا لأي جمعية تتلقى الدعم الخارجي بإخفاء مصدر الأموال التي تتدفق عليها من جهات مجهولة، تحت طائلة حلها بتهمة غسل و”تبييض” الأموال، وتمويل الإرهاب. وقالت مصادر “الصباح” إن سلطات الإشراف الحكومية، التي تراقب عملية تدفق الأموال من الخارج، لفائدة الجمعياتأكمل القراءة »
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