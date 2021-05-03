الصباح السياسي
برقية تهنئة من الملك إلى عاهل السويد بمناسبة عيد ميلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر عاهل مملكة السويد، وذلك بمناسبة عيد ميلاده. و مما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة احتفالكم بعيد ميلادكم، يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم ولأسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادةأكمل القراءة »
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