توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الاثنين)، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم في أغلب الأوقات فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف، مع نزول أمطار متفرقة.

وستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد محلي، وقد تمتد خلال الليلة الموالية حتى المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس الكبير، مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية المحلية، فيما سيبقى الطقس قليل السحب أو صحو بباقي جهات المملكة.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما، و ستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى و الجنوبية و من القطاع الجنوبي، ضعيفة القوة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد و جنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب شرقية فوق الواجهة المتوسطية، وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، ومابين 08 و13 بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية و هضاب الفوسفاط و والماس. وستكون ما بين 13و 18 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بكل من المرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 19 و24 درجة بكل من واد ملوية والسايس وشمال المنطقة الشرقية ووالماس والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و29 درجة بهضاب الفوسفاط والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و 33 درجة بأقصى جنوب المملكة.