الصباح السياسي
إبراز الإصلاحات “الهامة” التي قام بها الملك خلال محادثات هاتفية بين بلينكن وبوريطة
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، الجمعة، محادثات هاتفية، تم خلالها إبراز الإصلاحات “الهامة” التي قام بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ” كاتب الدولة الأمريكي والوزيرأكمل القراءة »
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