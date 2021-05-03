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الصباح السياسي

إبراز الإصلاحات “الهامة” التي قام بها الملك خلال محادثات هاتفية بين بلينكن وبوريطة

منذ 20 ثانية
  أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، الجمعة، محادثات هاتفية، تم خلالها إبراز الإصلاحات “الهامة” التي قام بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ” كاتب الدولة الأمريكي والوزيرأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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