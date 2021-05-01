إجهاض محاولة تهريب 498 كيلوغرام من الشيرا بالرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض محاولة تهريب 498 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إجهاض هذه العملية على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمنطقة العرجات بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، حيث تم توقيف سائق شاحنة في حالة تلبس بنقل 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 498 كيلوغراما.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية، وفق المصدر ذاته، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

(ومع)