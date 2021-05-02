توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الأحد)، ظهور سحب ركامية و غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة و بروز رعد محلي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمنطقة السايس و شمال المنطقة الشرقية و صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي أنحاء المملكة.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما، و ستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى و الجنوبية و من القطاع الجنوبي، ضعيفة القوة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد و جنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب شمالية و إلى معتدلة، أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية و هضاب الفوسفاط و والماس، وستكون ما بين 11و 16 درجة بباقي الأرجاء الأخرى .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بكل من مرتفعات الاطلس، والريف و الواجهة المتوسطية، مابين 19 و24 درجة بكل من السايس، وشمال المنطقة الشرقية و السهول الشمالية الغربية، وما بين 24 و 30 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 31 و 37 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى هائج، ثم قليل الهيجان إلى هائج ابتداء من يوم غد (الإثنين) بعد الزوال على الواجهة المتوسطية و البوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية الشمالية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الوسطى وهائجا بالسواحل الجنوبية.