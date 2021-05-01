جامعة الكيك بوكسينغ تكون المدربين والمساعدين

تنظم الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ ،المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، دورة تكوينية عن بعد لفائدة المدربين والمدربين المساعدين، وذلك في الفترة ما بين سادس وثامن ماي الجاري (الساعة العاشرة ليلا).

وذكر بلاغ للجامعة، اليوم السبت، أن هذه الدورة التكوينية عن بعد تأتي في إطار المواكبة التأطيرية لفئة مدربيها ومدربيها المساعدين، وفق برنامج محدد، والتزاما منها بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية بالمغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن هذه الدورة التكوينية، التي سيتم تنظيمها عبر منصة التناظر المرئي، العديد من المحاضرات والعروض التي تهم عدة مجالات منها بيداغوجيا التدريب والإدارة الرياضية والتغذية الرياضية وعلم النفس الرياضي، ويسهر على تنشيطها ثلة من الخبراء والأساتذة المختصين.

(ومع)