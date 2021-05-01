الوكالة الحضرية لطنجة تحافظ على شهادة الجودة “إيزو 9001”

أكد بلاغ للوكالة الحضرية لطنجة أن المؤسسة تمكنت من المحافظة، وللمرة التاسعة على التوالي، على شهادة الجودة “إيزو 9001”.

وأشار البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة توفقت، منذ 2011، ولسبع مرات على التوالي، من الحفاظ على شهادة الجودة في صيغتها المتقادمة “إيزو 9001” نسخة 2008، وذلك فيما يتعلق بمجالات الدراسات والتخطيط والتسيير الحضري والشؤون القانونية والعقارية، مضيفا أنه خلال 2019، تكللت جهود أطر وموظفي هذه الوكالة بالحصول على شهادة الجودة “إيزو9001 ” صيغة 2015، مع تعميم نظام الجودة على كافة أنشطتها ومجالات تدخلها.

وأكدت الوكالة أن الانخراط في منظومة الجودة من شأنه تمكين الوكالة الحضرية لطنجة، كمؤسسة عمومية بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين، من رفع التحديات الآنية والمستقبلية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في مجال تدخلها في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والمساهمة في إرساء الاستراتيجية المعتمدة من قبل الوزارة الوصية والمرتكزة بالأساس على انعاش قطاع التعمير والعقار.

كما سيمكن ذلك ،وفق الوكالة ، من المساهمة في تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة المجالية وتأهيل وتنمية المجالات الترابية ومصاحبة التحولات المجالية والسوسيو اقتصادية في الوسطين القروي والحضري، وتحسين ظروف عيش السكان، وكذا المحافظة على التراث المعماري والمشاهد الطبيعية وتوطيد أسس التنمية الترابية المستدامة.

(ومع)