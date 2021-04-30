حوادث
الحبس لمسؤول دركي اختلس 116 مليونا
جنايات فاس أدانته بثلاث سنوات سجنا وإرجاع المبلغ المختلس وأداء غرامة وتعويضات حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، على رئيس سابق لسرية الدرك بسيدي حرازم، بثلاث سنوات سجنا نافذا و30 ألف درهم غرامة نافذة لأجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة»، بعد إعادة تكييف متابعتهأكمل القراءة »
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