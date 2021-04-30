الأولى
إغلاق الحدود في وجه منعشين ومنتخبين
التحقيقات الجارية شملت مدير الوكالة الحضرية لمراكش المعتقل وعقارات للأملاك المخزنية والأوقاف فوتت تحت غطاء الاستثناءات باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بتورط منعشين عقاريين ومنتخبين ومسؤولين كبار بمراكش في الاستيلاء على عقارات للدولة بطرق تدليسية وتوزيع غنائمها في ماأكمل القراءة »
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