حوادث
مختل هاجم شرطيا بابن سليمان
باشرت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الثلاثاء الماضي، على خلفية قيام شخص في عقده الثاني، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، بتعريض شرطي مرور لمحاولة القتل بواسطة حجر كبير لولا الألطاف الإلهية. وعاينت «الصباح»، مجهودات عناصر أمنية للحد من خطورة المختلأكمل القراءة »
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