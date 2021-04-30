حوادث
حملة لزجر مخالفات أصحاب الدراجات
أسفرت حملة أمنية باشرتها مصالح ولاية أمن مراكش، منذ بداية رمضان، استهدفت سائقي الدراجات النارية الكبيرة الحجم، عن اعتقال شخصين وتسجيل العديد من المخالفات. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الأمن وضعت شخصين اثنين رهن تدابير الحراسة النظرية فقدمتهما أمام النيابة العامة، من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية والتحريض عليه والسياقةأكمل القراءة »
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