الرياضة
استقالة جماعية بالحسيمة
خمسة أعضاء استقالوا احتجاجا على ظروف التسيير دخل شباب الريف الحسيمي لكرة القدم أزمة داخلية جديــدة، بعد استقالة خمســـة أعضاء من المكتب المسير، هم نائـــب الرئيـــس والكاتـــب العـــام ونائبــه وأمين المال ونائبه. وعزا رضوان المسناوي، نائب الرئيس الاستقالة إلى عدم توفر شروط التسيير، وغياب الانسجام بين أعضاء المكتب، مشيرا إلىأكمل القراءة »
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