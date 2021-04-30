خاص
قطاع واعد بجهة فاس
إطلاق مشاريع رائدة بمختلف المناطق الصناعية المحدثة تحتل الصناعة الغذائية مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي بجهة فاس، رغم انخفاض رقم معاملاتها في الشهور الأخيرة ارتباطا بإغلاق الفنادق والمطاعم والمقاهي وانخفاض طلب المنتوجات من الأسواق الممتازة بسبب انتشار فيروس كورونا. ويراهن عليها مستقبلا بعد تعزيز القطاع بمشاريع رائدة بتمويلات مختلفة ومتنوعة.أكمل القراءة »
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