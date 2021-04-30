خاص
فروميطال سوس… رائدة الأجبان
حزمة من الأجبان المغربية العضوية العالية الجودة تقتحم السوق الروسية والإفريقية تعتبر الشركة المغربية “فروميطال”بأكادير، رائدة في إنتاج الأجبان الطبيعية ومشتقاتها العالية الجودة. تأسست برأسمال عائلي بسوس منذ سنة 1995 بأكادير، وتسهر على تسيير شؤونها كفاءات وأطر مغربية عليا متخصصة. حققت شهرة عالمية، وحصلت بشكل استثنائي على رخص التصدير نحوأكمل القراءة »
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